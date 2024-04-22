Иностранные студенты в Семее поддержали акцию "Таза Қазақстан"

Студенты медицинского университета "Семей" из Индии и Пакистана решили не оставаться в стороне, проявить вовлечённость в жизнь Казахстана и тоже принять участие в уборке территории. Кроме того, по уже сложившейся традиции, студенты после уборки сыграли несколько крикетных матчей, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил ректор медицинского университета "Семей" Алтай Дюсупов, иностранных студентов вуз принимает уже порядка 25 лет. За все эти годы тысячи иностранцев получили образование в этой альма-матер.

"Сегодня иностранные студенты медицинского университета "Семей" решили поддержать акцию "Таза Қазақстан" и принять участие в уборке территории острова Бейбітшілік. Студенты, можно сказать, выполняют сразу две задачи: убирают мусор и очищают площадку для своей любимой игры в крикет. В целом, хочу отметить, что иностранные студенты приезжают учиться в нашем университете уже около 25 лет и для многих из них Семей уже стал родным", - рассказал Алтай Дюсупов.

Махендра Кхатри, студент 4 курса специальности "Общая медицина" отметил, что поддержка акции "Таза Қазақстан" - это жест солидарности с народом Казахстана.

"Хочу отметить, что мы – иностранные студенты – поддерживаем призыв Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его инициативу проведения акции "Таза Қазақстан". Сейчас мы все вместе начали уборку территории на острове, где в свободное от учебы время часто бываем. Этим мы хотим показать солидарность с народом Казахстана. Премьер-министр Индии Нарендра Мори также выступил с похожей инициативой и поэтому для нас это дополнительный стимул помочь Казахстану", - поделился студент.

Студент 4 курса медицинского университета "Семей" Рупендра Раджпурохит также добавил, что иностранные студенты пользуются теми же благами, что и граждане Казахстана, поэтому считают своим долгом поддерживать чистоту и порядок на территории города.