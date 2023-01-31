Иностранные инвесторы возвращаются в Казахстан - американские СМИ

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Американское издание Forbes опубликовало статью о событиях и переменах, произошедших в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Автор Кеннет Рапоза пишет, что год назад самым критическим стресс-тестом для Казахстана после обретения независимости стало бюрократическое решение прекратить субсидирование цен на пропан и бутан, которые используются в основном для приготовления пищи и заправки транспорта малообеспеченным населением. Этот шаг, конечно же, привел к росту цен, что вызвало политические протесты. Эти протесты быстро переросли в насилие. В Алматы, крупнейшем городе страны и в других городах в ходе беспорядков погибло около 238 человек и около 7000 были арестованы. Это был хаос. В общей сложности 2000 человек были арестованы и/или привлечены к ответственности. Ущерб оценивается почти в три миллиарда долларов, сообщил в то время журнал Foreign Policy.

Январский кризис поставил под угрозу в основном мирный Казахстан, который является крупным экспортером нефти в Китай и другие страны, с объемом добычи в декабре около 1,9 миллиона баррелей в день.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под руководством Москвы, направила войска по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева, но они ушли через неделю и не участвовали в усмирении беспорядков. Некоторые эксперты заходили так далеко, что предсказывали российскую оккупацию Казахстана, но этого так и не произошло.

Импортеры нефти и корпоративные инвесторы скептически относились к способности Казахстана сохранить экспорт энергоносителей в прошлом году – кровеносную систему его экономики.

Но теперь у страны было достаточно времени, чтобы перевести дух. Протесты остались далеко позади. Правительство было переизбрано с большим отрывом. И что теперь? Российский кризис остаётся. Китай, важный потребитель казахстанской нефти, только сейчас начинает открываться.

Через шесть недель после январских событий в Алматы началась война в Украине, ставшая головной болью для Казахстана и всего постсоветского пространства. Война омрачила политический кризис в Казахстане, ставший неожиданным результатом нескольких лет стабильного спокойствия.

Токаеву удалось выйти из всего этого невредимым, покинув тень, отбрасываемой его предшественником Нурсултаном Назарбаевым, который правил с конца советской эпохи до недавнего 2019 года. Токаев был переизбран в прошлом году с результатом 81 процент, несмотря на трагедию, с которой начался 2022 год.

В решающий промежуток времени между беспорядками и выборами Токаев перестроил свою администрацию и дал протестующим передышку. Это было похоже на подписание мирного договора с народом.

В июне был одобрен новый конституционный референдум, ограничивающий полномочия президента одним семилетним сроком. Токаев использовал референдум и свой обновленный мандат для амнистии большинства протестующих и возвращения присвоенных средств, спрятанных за границей, что является еще одной характерной чертой бывшей советской жизни.

Новая конституция запретила членам президентской семьи занимать политические должности и должности в государственных компаниях. Он дошёл до расследования в отношении двух племянников Назарбаева и других родственников бывшего президента.

Согласно референдуму полномочия Уполномоченного по правам человека были усилены, а женщины и молодёжь получили большее присутствие в правительстве. (На президентских выборах в ноябре впервые участвовали две женщины-кандидата).

Война России с Украиной изначально была препятствием для экономики Казахстана. Было даже опасение, что нейтральная позиция Казахстана и его тесные экономические связи с Россией (и членство в Евразийском экономическом союзе) приведут к санкциям Запада. Но Казахстан никогда не был на радаре по этому поводу, в отличие от Китая, который за последний год оказал дипломатическую и финансовую поддержку России и увеличил совместные военные операции.

Несмотря на первые неудачи, включая потерю 19% стоимости казахстанской валюты всего за три недели, Казахстан получил передышку. Он принял человеческий капитал, бегущий из России, включая тех, кого уволили компании, заключившие контракты с западными технологическими фирмами, и молодых людей, которые не хотят быть призванными в армию и отправленными в Украину. Пятьдесят транснациональных корпораций переехали из России в Казахстан, а британский горнодобывающий гигант Polymetal готовится к релокации в Казахстан.

Санкции все еще вызывают беспокойство

Казахстан отказался придерживаться российской линии по Украине, избежав вторичных санкций. Торговля России была ограничена в некоторой степени. Российские и белорусские дальнобойщики, перевозящие европейские грузы из России в Казахстан, должны были иметь при себе разрешения на ввоз, выданные в ЕС, чтобы въехать в страну.

Крупнейший банк страны "Halyk" проявил осторожность и приостановил использование российских платежных карт "Мир". Банк торгуется в Лондоне и является одной из ведущих голубых фишек для казахстанских инвесторов. Похоже, что руководство и правительство попросили "Halyk" принять дополнительные меры.

Чтобы избежать попадания нефти под санкции из-за того, что ее принимают за российскую, власти в Астане переименовали нефть, экспортируемую через российские морские порты, в "Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти".

При всем этом не похоже, что отношения России и Казахстана испортились, несмотря на некоторые сбои в экспорте нефти через российский порт Новороссийск на Черном море. России нужна любая поддержка, которую она может получить, и поэтому она вряд ли будет ссориться с давним союзником, понимая его опасения перед санкциями Запада.

Казахстан, похоже, пошел на дополнительные меры, чтобы продемонстрировать свой нейтралитет и заинтересованность в продвижении к западно-либеральным нормам демократии.

Проведение Токаевым в сентябре седьмого Съезда мировых и традиционных религий с участием Папы Римского Франциска I стало еще одним сигналом того, что страна верит в международное сотрудничество, а не в конфликт. Близкие к Казахстану наблюдатели называют это давней многовекторной внешней политикой, в которой Север, Юг, Восток и Запад рассматриваются как равноправные партнеры.

Содружество Независимых Государств, членом которого является Россия, провело заседание Совета министров иностранных дел в Астане в октябре. За месяц до этого Токаев встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, в рамках его зарубежной поездки после пандемии, которую журнал Time назвал "весьма значимой", поскольку он выбрал Казахстан в качестве первой остановки. Астана также принимала глав государств из России, Турции и Катара на переговорах по Сирии и развитию энергетики.

Европа заинтересована в Казахстане, несмотря на его удаленность, надеясь, что казахстанский экспорт по Срединному коридору может стать альтернативой России. Итальянская энергетическая компания ENI и местная QazaqGaz заявили в сентябре, что они будут совместно инвестировать в новый газоперерабатывающий завод в Кашагане, для поставки газа в Европу. В прошлом году Европейский Союз заключил "стратегическое партнёрство" с Казахстаном на производство зеленого водорода и сырья, на сумму 50 миллиардов долларов. На долю ЕС приходится 60 процентов прямых иностранных инвестиций в Казахстан.

Европейский банк реконструкции и развития в настоящее время инвестировал более 500 миллионов долларов в 14 проектов по производству 800 МВт возобновляемой энергии в Казахстане. Большая часть этих инвестиций направлена на создание инфраструктуры для государственных производителей электроэнергии, а не на производство ветряных турбин или солнечных панелей, рынок которых в основном китайский.

Китай хорошо обосновался, США − не очень

Казахстан находится далеко от исторически сложившихся регионов влияния Америки. Когда-то он был частью Российской империи и Советского Союза. Он имеет протяженную границу со второй по мощи экономикой в мире. Все поезда направляются оттуда на запад, в Европу. США занялись ископаемым топливом в 1990-х годах. Частный сектор − во главе с инвестиционными банками Goldman Sachs и Nasdaq − помог создать Международный финансовый центр Астаны, похожий на Epcot − финансовый центр страны.

Но через год после бурного января 2022 года США не уделяют особого внимания Казахстану, несмотря на его энергетическое и геостратегическое положение. Страна отошла от протестов прошлой зимы и успешно прошла через выборы, не требуя второго тура.

Европа инвестирует. Китай возвращается. Китай превратил Казахстан в плацдарм для своей инициативы "Один пояс − один путь", политики "мягкой силы" экономического развития, которая продвигает китайские финансы, китайские технологии и китайское строительное оборудование повсюду.

Ожидается, что после паузы, связанной с пандемией, в Казахстане активизируется деятельность Китая.

Китай расширил свое сотрудничество после локализации большей части своих инвестиций посредством ряда новых проектов, направленных на решение местных проблем. В 2022 году Китай углубил экономическое сотрудничество, при этом экспорт казахстанской нефти в Китай увеличился более чем на 400%.

Очень важно, что Китай также встал на защиту Казахстана, когда Россия была возмущена его нейтралитетом в отношении Украины. Си написал беспрецедентную статью в поддержку суверенитета Астаны.

Несмотря на драмы 2022 года, Казахстану удалось достичь темпов роста в 3,1 процента, объема внешней торговли в $111 миллиардов и большей политической либерализации.

Парламентские выборы назначены на 19 марта. Эта дата совпадает с Наурызом, казахской весенней традицией обновления и выхода за пределы негатива. Символически это совпадает с отставкой Назарбаева в 2019 году.

"Я по-прежнему считаю, что Казахстан, находясь далеко, рассчитывает на то, что Европа и США сыграют важную роль в его трансформации из старой советской страны. До сих пор Вашингтон не предъявлял претензий к Казахстану за его связи с Китаем", - пишет автор статьи.

Европейские инвестиции не ставят Казахстану ультиматумов по Китаю, если уж на то пошло, но у них есть единственная цель − энергетические рынки.

Американские компании с деньгами в Казахстане прошли путь от паники в январе, как сообщила WSJ, до того, чтобы стать одними из крупнейших инвесторов в Казахстане в сентябре. Boeing, General Electric объявили о начале нового бизнеса в Казахстане. Новоорлеанская сеть ресторанов быстрого питания Popeyes в декабре заявила, что планирует открыть там свой первый ресторан в этом году.

Правительство США редко говорит о Центральной Азии. Однако,в эпоху стратегического соперничества с Китаем наблюдение за тем, как этот регион переходит под крыло Китая, в конечном итоге приведет к сокращению возможностей для американских компаний. Казахстан по площади примерно равен Западной Европе и долгое время считался лучшим объектом для инвестиций в регионе. Хотя прошлогодние политические потрясения оказали временный охлаждающий эффект, год спустя кажется, что худшее позади, и инвесторы возвращаются.