Иностранному инвестору незаконно препятствовали в строительстве медицинского хаба в Астане

Прокуроры столицы помогли иностранному инвестору продолжить строительство медицинского хаба в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"Компания Synosure совместно с инвестором из Катара "Elegancia Healthcare W.L.L." на территории столицы планируют реализовать инвестиционный проект – строительство медицинского хаба. Общий объем инвестиций в этот проект составляет порядка 90 млрд тенге, его реализация позволит создать более 350 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в прокуратуре, из-за судебных тяжб между третьими лицами инвестор на протяжении 2-х лет не мог решить проблему по изменению плана детальной планировки земельного участка.

Реализация проекта продолжилась благодаря содействию органов прокуратуры.