Иностранку с 6 детьми депортировали из Казахстана

Фото: ДП Атырауской области

В Атырау гражданку Узбекистана, которая управляла транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и хранила психотропные препараты, выдворили из страны, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении гражданки Узбекистана 1992 г.р., управлявшей транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и хранившей в сумке 34 единиц психотропных препаратов различных видов, составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК, собранные документы были направлены в административный суд", - сообщили в ДП Атырауской области.

В ходе проверки правоохранители установили, что 30-летняя иностранка и шестеро ее детей находятся на территории города без документов.

"Женщина прибыла в Атырау в 2013 году и потеряла документы, удостоверяющие личность. Кроме того, у детей 2015 г. р., 2017 г. р., 2019 г. р., 2020 г. р., 2021 г. р., 2022 г. р. также не имелось документов. Так, сотрудники отдела миграционной службы Управления полиции города Атырау получили справку о рождении шестерых несовершеннолетних детей из Атырауского городского родильного дома, оказали соответствующую юридическую помощь и через Посольство Республики Узбекистан способствовали выдаче свидетельства для возвращения данной гражданки на родину", - добавили в полиции.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям по Атырау 30-летняя гражданка Республики Узбекистан с шестью детьми выдворены за пределы РК.