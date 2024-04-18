Иностранку осудили за организацию притона в области Жетысу

Уголовное дело по факту организации или содержании притонов для занятия проституцией и сводничества группой лиц по предварительному сговору рассмотрели в Панфиловском районном суде области Жетысу. На скамье подсудимых оказалась уроженка КНР Ж., передаёт BaigeNews.kz.

Женщина в совершенстве владеет казахским, русским и китайским языками. В феврале 2023 года она устроилась на работу к гражданину КНР Q., который был управляющим гостиничным комплексом в селе Достык.

"Спустя три месяца Q., не владеющий казахским и русским языками, посвятил Ж. в свой преступный умысел - организовать и содержать притон для занятия проституцией. Ж. дала согласие, ей предложили зарплату - 1,2 миллиона тенге. У гражданина Q. была задача общего руководства гостиничным комплексом, планирования преступной деятельности, поиска клиентов. У Ж. - роль переводчика между клиентами и проститутками, она устанавливала правила поведения в притоне, лично подыскивала женщин для занятия проституцией", - сообщили в суде.

По данным следствия, преступная деятельность продолжалась вплоть до конца октября 2023 года.

Суд, с учётом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств, таких как признание Ж. совершённого ей преступления и чистосердечное раскаяние, признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 309 УК и назначил ей три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности", - сообщили в суде.

В отношении гражданина КНР Q. уголовное дело выделено в отдельное производство.