Иностранки занимались проституцией в одной из гостиниц Алматы

Гражданки Узбекистана и Кыргызстана оказывали интимуслуги в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках ОПМ “Правопорядок” в одной из гостиниц города выявили 11 девушек лёгкого поведения, четверо из них оказались иностранками.

Правонарушительниц доставили в УП Алатауского района, а после водворили в приёмник-распределитель.

В отношении шести задержанных в гостинице казахстанок составлены административные протоколы по части 1 статьи 449 КоАП РК.

Владельца гостиничного комплекса привлекли к ответственности по части 1 статьи 450 КоАП РК - "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества".