Иностранки занимались проституцией в одной из гостиниц Алматы
Сегодня, 16:19
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Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
213Фото: polisia.kz
Гражданки Узбекистана и Кыргызстана оказывали интимуслуги в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках ОПМ “Правопорядок” в одной из гостиниц города выявили 11 девушек лёгкого поведения, четверо из них оказались иностранками.
Правонарушительниц доставили в УП Алатауского района, а после водворили в приёмник-распределитель.
В отношении шести задержанных в гостинице казахстанок составлены административные протоколы по части 1 статьи 449 КоАП РК.
Владельца гостиничного комплекса привлекли к ответственности по части 1 статьи 450 КоАП РК - "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества".
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