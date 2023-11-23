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Иностранки занимались проституцией в одной из гостиниц Алматы

Сегодня, 16:19
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polisia.kz Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
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Фото: polisia.kz

Гражданки Узбекистана и Кыргызстана оказывали интимуслуги в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках ОПМ “Правопорядок” в одной из гостиниц города выявили 11 девушек лёгкого поведения, четверо из них оказались иностранками. 

Правонарушительниц доставили в УП Алатауского района, а после водворили в приёмник-распределитель.

В отношении шести задержанных в гостинице казахстанок составлены административные протоколы по части 1 статьи 449 КоАП РК.

Владельца гостиничного комплекса привлекли к ответственности по части 1 статьи 450 КоАП РК - "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества".

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