Иностранки работали проститутками в сауне в Казахстане

Жительницу Сарыагаша подозревают в сводничестве. В сауне, где задержали 50-летнюю женщину, полицейские обнаружили девять девушек лёгкого поведения, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе специальных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресекли факт сводничества на территории Сарыагашского района. В одной из саун на трассе Шымкент-Ташкент полицейские задержали 50-летнюю жительницу Сарыагаша. При обыске у неё изъяли деньги и другие вещественные доказательства. Также установлены и доставлены в отдел полиции девять девушек лёгкого поведения, из них шесть гражданок Узбекистана и три гражданки Казахстана", - сообщили в полиции.