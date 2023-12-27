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Иностранки работали проститутками в сауне в Казахстане

Сегодня, 21:58
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ДП Туркестанской области Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:58
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Фото: ДП Туркестанской области

Жительницу Сарыагаша подозревают в сводничестве. В сауне, где задержали 50-летнюю женщину, полицейские обнаружили девять девушек лёгкого поведения, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе специальных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресекли факт сводничества на территории Сарыагашского района. В одной из саун на трассе Шымкент-Ташкент полицейские задержали 50-летнюю жительницу  Сарыагаша. При обыске у неё изъяли деньги и другие вещественные доказательства. Также установлены и доставлены в отдел полиции девять девушек лёгкого поведения, из них шесть гражданок Узбекистана и три гражданки Казахстана", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 309 УК РК - "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и
сводничество". 

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