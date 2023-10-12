Иностранка переехала в Атырау, освоила домбру и выучила 50 кюев

Гражданка Великобритании Сабина Мастерс четыре года живёт в Атырау и за это время научилась играть на домбре, выучила наизусть больше 50 кюев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

По словам Сабины Мастерс, она переехала в Атырау вместе с мужем, которого пригласили работать в иностранную компанию инженером. Здесь они стали изучать культуру, традиции, обычаи казахского народа.

Она рассказывает, что после посещения очередного концерта Атырауского академического оркестра народных инструментов имени Дины Нурпеисовой поставила себе цель научиться играть на домбре. И уже четыре года непрерывно обучается у педагога и уделяет игре на домбре четыре часа в день. Для этого купила три инструмента, одна домбра – в Атырау, две висят в доме в Англии. Она уже успела принять участие в двух конкурсах исполнителей казахских кюев, где исполнила произведения Даулеткерея, Курмангазы, Азидоллы Ескалиева. По словам Сабины, больше всего ей по душе кюи Курмангазы.

"Я планирую написать диссертацию о кюях, политической роли Курмангазы для студентов Англии. Для этого хочу глубоко изучить казахский язык, в моих целях – поступить на факультет языков одного из университетов Алматы. Чтобы исследовать Курмангазы, планирую также посетить казахские аулы", - сказала она.

Сабина родом из Германии, гражданка Великобритании. По специальности - врач, окончила университеты в Голландии, Англии. Но проработала в медицине недолго, так как по работе мужа им приходилось всё время переезжать. Они жили в Великобритании, России, Брунее, Сирии и последние четыре года живут в Казахстане. Сейчас Сабина бесплатно преподает английский язык для студентов факультета иностранных языков Атырауского университета имени Досмухамедова.