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rail-news.kz Сегодня, 11:09
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Сегодня, 11:09
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Фото: rail-news.kz

Иностранец пытался выехать из Казахстана в грузовом вагоне

В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании нарушителя границы в вагоне грузового поезда, передаёт BaigeNews.kz.

"17 мая 2023 года пограничным нарядом отделения пограничного контроля "Булаево" (железнодорожное) департамента Пограничной службы КНБ РК по Северо-Казахстанской области при попытке незаконного пересечения границы в Российскую Федерацию задержан иностранный гражданин", - говорится в сообщении.

Задержанного привлекли к административной ответственности по статье 514 части 1 КоАП РК - "Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан".

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Сегодня, 11:09
156
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