Инновационный проект из Алматы завоевал бронзу в Южной Корее

Премия "Умный город" – новый международный конкурс, который в этом году проходил впервые. Он был утвержден Правительством Сеула (Seoul Metropolian Government) и Всемирной организацией умных устойчивых городов (WeGO) с целью поощрения мегаполисов во внедрении новых технологий, передает BaigeNews.kz.

В этом году Алматы стал бронзовым призером премии в номинации Tech-InnovaCity за инновационный проект GEO-ANALYTICS.KZ. Золото получил Веллингтон (Новая Зеландия), серебро в этой номинации завоевали Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США).

На конкурс поступило 240 заявок: участниками стали не только города, предложившие инновационные решения, но и частные компании, разработавшие уникальные технологические продукты. Жюри оценивало проекты в трех номинациях: Tech-InnovaCity, Human-CentriCity и LLeadership.

Премия "Умный город" проводится при поддержке международной ассоциации WeGO, председательствует в которой Сеул. WeGO объединяет 160 городов, более 37 высокотехнологичных компаний и 18 международных исследовательских организаций, нацеленных на развитие инноваций и внедрение искусственного интеллекта для автоматизации городских процессов. Казахстан в организации представляют Алматы и Астана. Сотрудничество с WeGO дает возможность подключения к международной платформе для взаимного обмена лучшими практиками и стандартами в области умных городов. Рассматривается возможность открытия регионального офиса организации в Алматы для более эффективного взаимодействия.

Алматинская платформа GEO-ANALYTICS.KZ способна объединять различные данные в режиме реального времени с сохранением истории изменений. Ее создание в 2020 году стало ответом на вызовы пандемии СOVID-19. Платформа способствовала повышению эффективности городских служб, отслеживала наиболее уязвимые районы по заболеваемости и прогнозировала потенциальные направления распространения вируса.

Сейчас GEO-ANALYTICS.KZ стала универсальным инструментом анализа городских данных. Обрабатывая всю поступающую информацию, система может указывать, где именно не хватает школ, ЦОНов, детских садов, оценивать нагрузку на дорожную инфраструктуру, отслеживать активность малого и среднего бизнеса для оказания адресной помощи. Платформа собирает деперсонифицированные данные, анализ которых позволяет эффективно планировать бюджет, оптимизировать работу городских служб и оперативно реагировать на изменения.