Инклюзивный турнир по бочча прошел в Астане

Председатель сената парламента РК - президент федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в инклюзивном турнире, прошедшем сегодня в столице. Вместе с особенными спортсменами в боччу сыграли известные спортсмены, эксперты и медийные персоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт сената парламента РК.

Маулен Ашимбаев отметил, что комплексная работа по поддержке граждан с особыми потребностями и созданию безбарьерной среды – одна из приоритетных задач.

"Глава государства уделяет большое внимание вопросам инклюзивного развития. Справедливый Казахстан – это равные возможности для всех граждан. Спортивный турнир по бочча вносит свой вклад в формирование в Казахстане инклюзивного общества. Уверен, вместе мы сможем сделать многое в этом направлении", – сказал Ашимбаев.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что этот вид спорта стал популяризироваться в Казахстане относительно недавно, однако уже достигнуты определенные результаты. Спикер Сената отметил важность продолжения работы по обеспечению условий для развития инклюзивного общества. Сенат в этом готов оказать поддержку, в том числе, на законодательном уровне.

"Сегодня по всей стране действует свыше 20 секций бочча. В них занимаются порядка 150 особенных спортсменов. В этом году мы сформировали Национальную сборную, которая будет представлять нашу страну на международных соревнованиях. Участие наших спортсменов в подобного рода турнирах - большое достижение и шаг в сторону полноценного инклюзивного общества, где у каждого есть возможности для самореализации", – подчеркнул спикер сената.

Бочча – спортивная игра с мячами, в которой принимают участие люди с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. С 1984 года этот вид спорта входит в программу Паралимпийских игр.