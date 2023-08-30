  • 30 Августа, 23:57
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Инклюзивный фестиваль параспортсменов прошел в Астане

Сегодня, 21:50
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elorda.info Сегодня, 21:50
Сегодня, 21:50
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Фото: elorda.info

Сегодня в Ботаническом саду состоялся инклюзивный фестиваль с участием профессиональных и начинающих параспортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Elorda.info.

Организаторами мероприятия выступили Фонд "Қазақстан халқына" совместно с Национальным паралимпийским комитетом РК и фондом поддержки спорта "Каспий" при поддержке акимата г. Астаны. 

В соревнованиях приняли участие параатлеты и парахоккеисты, дети, занимающиеся адаптивным спортом, а также казахстанцы, получившие инновационные протезы и экзоскелеты. 

“Этим мероприятием мы хотим продвигать принципы здорового образа жизни, инклюзии, показать обществу, что и здоровые люди, и люди с инвалидностью имеют такой же доступ к спорту, могут проявить себя.

В соревнованиях приняли участие около 200 человек, среди которых и профессиональные параспортсмены и начинающие, а также те кто получил от нас инновационные спортивные протезы и экзоскелеты. Все они показали мастер-классы”, - рассказал официальный представитель фонда "Қазақстан халқына" Диас Бейсембек.

На площадке были организованы открытые мастер-классы по бегу на протезах, бочче, футболу ЦП (сидячий), волейболу сидя, адаптивному спорту, а также состоялся специальный забег, в котором приняли участие все участники Фестиваля. 

Парахоккеист Корган Канкулов, принимавший участие в фестивале, рассказал, что занимается этим видом спорта более двух лет.

“Спорт очень уникален, относится к зимним видам спорта. В прошлом году наша сборная вышла в Б-пул в Таиланде. В этом году в октябре в Астане пройдет отборочный тур в А-пул, где наша команда примет участие. В соревнованиях примут участие спортсмены из шести стран”, - сказал параспортсмен.




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