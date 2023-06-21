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BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов Сегодня, 18:29
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Сегодня, 18:29
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Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Инициативы президента, озвученные на втором Курултае войдут в основу проектов Нацкомиссии - Аида Балаева

В Астане проходит заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК. На нём замруководителя администрации президента Аида Балаева заявила о необходимости усилить меры превенции буллинга, агрессии и жестокости в подростковой среде, передаёт BaigeNews.kz.

Буллинг распространён как в реальной жизни, так и в социальных сетях, отметила председатель нацкомиссии.

"Сегодня на учёте ОВД состоит 3 924 ребёнка, на внутришкольном учете – 6 278 детей", - сказала Балаева и добавила, что крайне важно развивать проекты по недопущению распространения наркотиков.

По её словам, необходимы действенные меры и активная интеграция с общественными и государственными институтами.

"Президент подчеркнул, что в решении всех этих вопросов нужно активное участие гражданского сектора, лидеров общественного внимания. Поэтому площадка нацкомиссии должна обеспечить предметный диалог и подготовить конкретную программу действий. Членами нацкомиссии уже разработан ряд инициатив и проектов для проработки приоритетов, определенных Национальным Курултаем", - заявила Аида Балаева.

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Сегодня, 18:29
424
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