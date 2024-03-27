  • 27 Марта, 21:02
  • BAIGENEWS

Инициативы Национального курултая в действии: презентованы законопроекты о лудомании

Сегодня, 20:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21
98
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Начата практическая реализация инициатив, выдвинутых на третьем заседании Национального курултая. Сегодня в Комитете по социально-культурному развитию мажилиса состоялась презентация законопроекта по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, а также сопутствующих ему поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передаёт BaigeNews.kz.

"В Атырауской речи Глава государства сказал о том, что законопроект по борьбе с лудоманией необходимо принять до конца текущей сессии парламента. И сегодня проект был презентован руководителем фракции партии Amanat Елнуром Бейсенбаевым", - отметил госсоветник Ерлан Карин.

Законопроекты, разработанные по инициативе парламентариев, нацелены на защиту населения от формирования игровой зависимости, предупреждение негативных социальных, экономических, правовых последствий лудомании для граждан и их семей.   

"Особо стоит отметить, что в обсуждении законопроекта приняли участие как депутаты парламента, так и члены Национального курултая и Совета по молодёжной политике при президенте, которые одними из первых актуализировали данную проблему в общественном поле", - заключил Карин.

Самое читаемое

Наверх