Инициативы Национального курултая в действии: презентованы законопроекты о лудомании

Начата практическая реализация инициатив, выдвинутых на третьем заседании Национального курултая. Сегодня в Комитете по социально-культурному развитию мажилиса состоялась презентация законопроекта по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, а также сопутствующих ему поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передаёт BaigeNews.kz.

"В Атырауской речи Глава государства сказал о том, что законопроект по борьбе с лудоманией необходимо принять до конца текущей сессии парламента. И сегодня проект был презентован руководителем фракции партии Amanat Елнуром Бейсенбаевым", - отметил госсоветник Ерлан Карин.

Законопроекты, разработанные по инициативе парламентариев, нацелены на защиту населения от формирования игровой зависимости, предупреждение негативных социальных, экономических, правовых последствий лудомании для граждан и их семей.