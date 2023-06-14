Информацию о распространении холерной палочки в воде опровергли казахстанские врачи

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В WhatsApp распространяется сообщение о том, что водопроводная вода может быть заражена опасной инфекцией. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля опровергли рассылку о холерной палочке в воде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности. Убедительно просим не распространять недостоверную (фейковую) информацию, призываем пользоваться данными из официальных источников", — сообщили в ведомстве.

Медики уточнили, что впервые этот фейк о холерной палочке в воде появился в 2022 году в России.