Информацию о пробке из большегрузов на границе с Кыргызстаном прокомментировали в КГД

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В Комитете государственных доходов РК заявили, что на данный момент скопления грузовых автомашин на казахстанско-кыргызской границе нет, передаёт Baigenews.kz.

"Работа поста идет в штатном режиме. Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России. С 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорт из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой России.После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментнопропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана. По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту "Карасу", в настоящее время погранслужба Казахстана и экспортный контроль Комитета госдоходов работают в штатном режиме", - пояснили в Комитете госдоходов.

Ранее ряд СМИ сообщили, что водители большегрузов пожаловались на огромную пробку на границе, сообщив, что пять с половиной часов очередь не продвинулась ни на метр.