open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Информацию о пробке из большегрузов на границе с Кыргызстаном прокомментировали в КГД
24.kg Вчера, 16:37
471
Фото: 24.kg

Информацию о пробке из большегрузов на границе с Кыргызстаном прокомментировали в КГД

В Комитете государственных доходов РК заявили, что на данный момент скопления грузовых автомашин на казахстанско-кыргызской границе нет, передаёт Baigenews.kz.

"Работа поста идет в штатном режиме. Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России. С 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорт из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой России.После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментнопропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана. По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту "Карасу", в настоящее время погранслужба Казахстана и экспортный контроль Комитета госдоходов работают в штатном режиме", - пояснили в Комитете госдоходов. 

Ранее ряд СМИ сообщили, что водители большегрузов пожаловались на огромную пробку на границе, сообщив, что пять с половиной часов очередь не продвинулась ни на метр. 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#граница #Кыргызстан
Журналист
Вчера, 16:37
471
Поделитесь:
Наверх