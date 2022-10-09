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  • Огромная пробка из большегрузов образовалась на границе Казахстана и Кыргызстана
e100online.ru Вчера, 02:10
895
Фото: e100online.ru

Огромная пробка из большегрузов образовалась на границе Казахстана и Кыргызстана

Возле пункта пропуска "Карасу" на казахстанско-кыргызской границе образовалась пробка из грузовиков длиною почти восемь километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Водители жалуются на то, что пять с половиной часов очередь не продвинулась ни на метр. 

"Люди везут медикаменты, продукты. У нас ни воды, ни еды. В туалет сходить некуда. Почему такое безразличие?" - возмущены водители.

В пограничной службе Кыргызстана заявили, что с их стороны все пункты пропуска работают в штатном режиме.

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#граница #Кыргызстан #грузовик
Журналист
Вчера, 02:10
895
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