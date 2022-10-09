Огромная пробка из большегрузов образовалась на границе Казахстана и Кыргызстана

Возле пункта пропуска "Карасу" на казахстанско-кыргызской границе образовалась пробка из грузовиков длиною почти восемь километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Водители жалуются на то, что пять с половиной часов очередь не продвинулась ни на метр.

"Люди везут медикаменты, продукты. У нас ни воды, ни еды. В туалет сходить некуда. Почему такое безразличие?" - возмущены водители.

В пограничной службе Кыргызстана заявили, что с их стороны все пункты пропуска работают в штатном режиме.