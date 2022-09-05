Информацию о пострадавшем в пожаре бизнесе собирает НПП "Атамекен"

Фото: МЧС РК

Создан штаб для подсчёта ущерба и помощи пострадавшим от пожара в Костанайской области субъектам бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

"Ежедневно будет формироваться сводная информация. В пострадавший регион будет направлена экспертная комиссия для проведения оценки ущерба, в случае расхождения официальных данных и фактического ущерба будет организован сбор финансовых средств пострадавшему бизнесу для возмещения фактического ущерба", - сказал первый заместитель председателя правления НПП Максат Кикимов.

Достигнута договорённость с фондом "Күшімiз бірлікте" для организации сбора и выплат пострадавшим.

Пострадавшие и желающие оказать помощь могут связаться по телефонам сall– центра НПП 1432 и сотрудников РПП: + 7 777 037 77 78 , +7 705 153 91 07, +7775 963 10 00.

По предварительным данным, при пожарах пострадали три объекта общепита, расположенные вдоль трассы. Один из них – не действующий.

НПП призывает предпринимателей после появления возможности доступа к своим предприятиям тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба, готовить доказательства для дальнейшего обращения за помощью. Своими силами, предварительно, составлять акты ущерба.

Также проводится работа по оказанию помощи пострадавшему населению.

"Призываем бизнес присоединиться к сбору. В регионах объявляется сбор вещей и продовольствия в помощь населению. Координацией в каждом регионе занимается региональные палаты предпринимателей, а продовольствие, тёплые вещи будут машинами доставляться в Костанайскую область. Желающие оказать помощь пострадавшим могут также обращаться в сall–центр НПП 1432", - сказал Какимов.

В Костанайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Эвакуированы более 1800 жителей сёл. По последним данным, 98 домов полностью сгорели, ещё 10 - повреждены. У пострадавших от пожара есть выбор: строительство нового дома или получение компенсации. Аким региона Архимед Мухамбетов сообщил, что планируется построить 91 дом до конца октября для лишившихся своего жилья.