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BaigeNews.kz Вчера, 23:38
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Фото: BaigeNews.kz

Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция

Распространяемую в социальных сетях информацию о якобы похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях появилось видео, авторы которого просят молодых людей, передвигающихся на авто, показать их пассажирку с целью удостовериться, что с ней все хорошо. Авторы видео утверждают, что девушку затолкали в авто и похитили.  

По данным полиции, участники и обстоятельства события установлены.

"Искомое авто задержано экипажем "Буран-266" на территории Наурызбайского района города. В салоне находились четверо, в том числе 28-летняя гражданка А. Она пояснила, что добровольно села в машину своему жениху, за которого, при соблюдении национальных традиций, выходит замуж. Первичный сбор материала осуществлен в полном объеме", - информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

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#похищение #Алматы #Социальные Сети
Вчера, 23:38
220
Журналист

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