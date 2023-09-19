  • 19 Сентября, 21:42
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Информацию о конфликте между казахстанскими и российскими пограничниками прокомментировали в МВД РК

Сегодня, 20:44
АВТОР
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stopfake.kz Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: stopfake.kz

В соцсетях распространяют видео, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. Кадры прокомментировали в Министерстве внутренних дел РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

На распространяемом видео показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошёл в Костанайской области, и сейчас туда стягивают технику.

"МВД Республики Казахстан сообщает, что информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком. На видео колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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