Информацию о конфликте между казахстанскими и российскими пограничниками прокомментировали в МВД РК
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В соцсетях распространяют видео, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. Кадры прокомментировали в Министерстве внутренних дел РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
На распространяемом видео показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошёл в Костанайской области, и сейчас туда стягивают технику.
"МВД Республики Казахстан сообщает, что информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком. На видео колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", — сообщили в пресс-службе ведомства.
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