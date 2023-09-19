Информацию о конфликте между казахстанскими и российскими пограничниками прокомментировали в МВД РК

В соцсетях распространяют видео, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. Кадры прокомментировали в Министерстве внутренних дел РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

На распространяемом видео показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошёл в Костанайской области, и сейчас туда стягивают технику.