Ограничение движения ввели на 12 автодорогах в пяти областях страны
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
144Фото: КазАвтоЖол
По состоянию на 18 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 7120 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО), передает BaigeNews.
Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 720 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 307 единиц техники и 370 человек.
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