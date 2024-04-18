Ограничение движения ввели на 12 автодорогах в пяти областях страны

По состоянию на 18 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 7120 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО), передает BaigeNews.



Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 720 км.



На данный момент на республиканских дорогах задействовано 307 единиц техники и 370 человек.