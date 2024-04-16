Информация о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В АО "НК "КазАвтоЖол" 16 апреля 2024 года рассказали о паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.
По состоянию на 16 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6850 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО).
"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 411 км", - говорится в сообщении.
К слову, на данный момент на республиканских дорогах задействовано 534 единиц техники и 1134 человек.
Самое читаемое
- Суд вынес постановление в отношении адвоката Бишимбаева
- Теперь они начали друг друга топить – адвокат Уразбахова
- Вы хотели меня засадить: Бишимбаев рассказал о сговоре Байжанова с его бывшей женой
- Фотографии Нукеновой с телесными повреждениями на отдыхе приобщили к делу
- Байжанов меня шантажирует – Бишимбаев сделал новое заявление