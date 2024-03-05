Информационные табло на остановках временно не работают в Астане

В Астане временно отключили информационные табло на остановках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

"В связи с переходом на новую систему оплаты проезда с 5 марта и модернизации диспетчеризации на остановочных пунктах столицы произведено временное отключение информационных табло", - говорится в сообщении.

По завершению сервисного обслуживания работа информационных табло возобновится.