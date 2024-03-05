  • 5 Марта, 12:52
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Информационные табло на остановках временно не работают в Астане

Сегодня, 11:44
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baigenews.kz Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: baigenews.kz

В Астане временно отключили информационные табло на остановках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

"В связи с переходом на новую систему оплаты проезда с 5 марта и модернизации диспетчеризации на остановочных пунктах столицы произведено временное отключение информационных табло", - говорится в сообщении.

По завершению сервисного обслуживания работа информационных табло возобновится.

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