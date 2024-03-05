Информационные табло на остановках временно не работают в Астане
Сегодня, 11:44
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
107Фото: baigenews.kz
В Астане временно отключили информационные табло на остановках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.
"В связи с переходом на новую систему оплаты проезда с 5 марта и модернизации диспетчеризации на остановочных пунктах столицы произведено временное отключение информационных табло", - говорится в сообщении.
По завершению сервисного обслуживания работа информационных табло возобновится.
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