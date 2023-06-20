"Инфокомпании стали дороже и влиятельнее нефтяных" — Тимур Бекмамбетов выступил на форуме в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

Всемирно известный кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов выступил с удивительными заявлениями о текущем состоянии мировой экономики на Международном форуме волонтёров в Астане. Он подчеркнул, что наступило время, когда информационные компании стали не только гораздо дороже, но влиятельнее компаний нефтяной промышленности, передаёт BaigeNews.kz.

Бекмамбетов обратил внимание на быстрый темп развития экономики.

"Мы живём в удивительное время, когда происходит глобальная цифровая трансформация мира. Это касается того, как мы работаем. Экономика — это одна из самых быстро реагирующих на эту трансформацию областей. Деятельность, которая многие годы считалась творчеством, сегодня становится главным экономическим драйвером. Создание контента становится важнее, чем добыча нефти. Это можно оценить, наблюдая за тем, сколько стоят компании, продающие контент, социальные сети. Они гораздо дороже и влиятельнее компаний нефтяных, металлургических. И креативные индустрии растут в два или более раза быстрее, чем традиционные сферы экономики", — заявил режиссёр.

Он отметил, что особенно заметным стал дефицит кадров в сфере цифрового творчества.

"Экономика развивается быстрее, чем мы успеваем готовить кадры, специалистов. Например, два года назад мы начали производство мультипликационного фильма про всеми нашего любимого Ходжу Насреддина. Вдруг стало очевидно, что в мире буквально нет достаточного количества аниматоров, чтобы делать необходимое кино. Тогда мы обратились к опыту наших коллег, кто занимается образованием сегодня и запустили программу, которая переобучает людей из профессий физического мира профессиям цифрового. Первое, что мне пришло в голову — это аниматоры, люди, которые двигают кукол в 3D фильме", — сказал он.

По словам режиссёра, лучшими кандидатами для обучения цифровым навыкам являются актёры, которые уже обладают творческими навыками и прошли многолетнее обучение. Свою речь он завершил, подчеркнув важность подготовки специалистов для цифровой экономики.