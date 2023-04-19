Инфляция в Казахстане замедлилась до 18,1%

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В Казахстане замедлились темпы роста инфляции. Об этом премьер-министр Алихан Смаилов сообщил на совещании в Астане под председательством главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

Смаилов подчеркнул, что стабилизация цен является одной из важнейших задач правительства и местных исполнительных органов. В этой связи совместно с Нацбанком реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

"В результате по итогам марта годовая инфляция в республике замедлилась до 18,1 процента. За последние четыре недели инфляция на социально-значимые продукты питания не зафиксирована. В текущем году перед нами стоит задача снизить инфляцию в два раза", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в республике реализуется Программа повышения доходов населения. В рамках этих мероприятий увеличена заработная плата более трёх миллионов человек.

"Все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объёме. В частности, в этом году повышены социальные выплаты 4,4 миллиона человек, на эти цели выделено 4,6 триллиона тенге", — отметил премьер.

Глава правительства добавил, что за счёт реализации национальных проектов, открытия новых производств, развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест в этом году будет трудоустроено порядка одного миллиона человек.