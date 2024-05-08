Имя героя Рахимжана Кошкарбаева присвоили столичной школе

Средней школе №44 в Астане присвоено имя Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Цель состоит в том, чтобы популяризировать жизнь и историю, подвиги и труды тех, кто подает пример будущим поколениям.

В школе также открылся первый военно-патриотический кабинет имени Рахимжана Кошкарбаева. Здесь можно ознакомиться с историей жизни и наградами героя.Также вниманию посетителей представлены фотографии героя.

В учебном заведении, носящем имя батыра, сегодня обучается более тысячи детей.

"Это большой праздник для школы. Мы гордимся тем, что учреждению образования присвоено имя героя. Надеемся, что в будущем наши ученики продолжат подвиг Рахимжана Кошкарбаева.Сегодняшняя миссия нашей школы - патриотическое воспитание учащихся на основе национальных ценностей", — сказала директор школы Ляззат Култаева.

На мероприятии, которое провели в рамках праздничной программы "Батырдың ерлігі – ел есінде...", состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной Рахимжану Кошкарбаеву.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны и городского управления образования, а также педагоги и учащиеся.