Имущество руководителей финансовой пирамиды арестовали в Алматы

Расследование по факту создания финансовой пирамидой "Q-net" направлено в суд.

Досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой "Q-net" завершено департаментом АФМ по городу Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.

"В ходе расследование установлено, что 5 фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 годы руководили филиалами финпирамиды "Q-net" в г.Алматы. В ее деятельность вовлечены 45 вкладчиков с нанесением материального ущерба на сумму 75 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении 5-ти лиц окончено и направлено в суд. В ходе следствия наложены аресты на имущество в сумме 27,7 млн тенге", - говорится в сообщении.

В АФМ предупредили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.