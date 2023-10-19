Имущество на 600 миллионов тенге изъяли у руководителей финпирамид в Актобе

В Актюбинской области с начала года зарегистрировано 51 уголовное дело в отношении финансовых пирамид, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата региона.

Такие данные озвучил заместитель начальника департамента экономических расследований Актюбинской области Арай Шадиев на совместном заседании межведомственных комиссий.

В числе тщательно изученных департаментом финансовых пирамид — компании Qnet, "АвтоСеллер", Crowd 1, Sincere Systems (S-Group), Eolus. Qnet и "АвтоСеллер" ликвидированы. Дела по ним переданы в суд. Объём причинённого ущерба оценивается в 426 миллионов тенге. У владельцев компаний изъято имущество на сумму 662,5 млн тенге. 17 потерпевшим возмещено 27 миллионов тенге причинённого ущерба.

Также правоохранители удалили 600 ссылок с призывами инвестировать в финансовые пирамиды.

Кроме того, департамент экономических расследований подготовил и показывает в кинотеатрах короткометражный социальный фильм о лудомании, организует обучающие семинары в образовательных учреждениях по финансовой безопасности.

Глава региона поручил заинтересованным госорганам усилить меры по повышению уровня финансовой грамотности жителей, профилактике лудомании.

"Финансовые пирамиды — одна из актуальных проблем сегодня. Чтобы население не вкладывало средства в сомнительные организации, прежде всего, необходима финансовая грамотность. Также следует активизировать информационно-профилактическую работу — на LED-экранах должны показывать видеоролики о лудомании, сомнительных компаниях, публиковать предупреждающие материалы в СМИ и социальных сетях", — отметил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Ранее эксперт рассказала, какие финпирамиды сейчас активно работают в Казахстане и кто их рекламирует.

В Казахстане жертвами финансовых пирамид становятся даже дети. Как мошенники завлекают вкладчиков, и можно ли вернуть вложенные деньги — в материале BaigeNews.kz.

Накануне экс-депутат мажилиса Юрий Ли раскритиковал работу государственных органов по борьбе с финансовыми пирамидами. По его словам, 8 из 10 мошенничеств по финпирамидам не раскрываются.