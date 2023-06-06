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Шестеро детей стали жертвами финпирамид в Казахстане
В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали шесть детей в возрасте до 11 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Общая численность жертв финансовых пирамид в нашей стране выросла втрое.
По итогам января–апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" - на 6,3 процента меньше, чем годом ранее.
Для справки: за первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали 48 таких случаев - сразу в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году.
"В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: семь случаев, против четырёх годом ранее. На второй и третьей строчках оказались Восточно-Казахстанская область (пять случаев, против двух годом ранее) и Астана (четыре случая — столько же, сколько и годом ранее). В число антилидеров также вошли Абайская и Карагандинская области и Шымкент: по три случая в каждом из регионов", - говорится в сообщении.
По данным Департамента экономических расследований по городу Астане, организаторы финансовых пирамид сейчас находят всё более прогрессивные пути привлечения доверчивых граждан к вложению средств в их организации. Казахстанцев стали вовлекать через интернет-ресурсы, сообщает Turantimes.kz. По данным Агентства по финансовому мониторингу, за три месяца текущего года в Казахстане было заблокировано почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды.
Так, установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями в секторе, составила 12,2 миллиарда тенге - в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В том числе 12,1 миллиарда тенге составил ущерб, причинённый физическим лицам (против 5,7 миллиарда тенге годом ранее), 176,7 миллиона тенге — ущерб, причинённый юридическим лицам (в то время как в прошлом году ущерба не было зафиксировано).
На создании и руководстве финансовыми пирамидами попались 30 человек, против всего двух человек годом ранее. Большинство преступников были безработными (20 человек), ещё три человека числились частными предпринимателями.
"Жертвами финансовых пирамид за январь–апрель текущего года стали 382 человека — сразу в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Среди них было шесть детей в возрасте до 11 лет, трое несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, девять человек в возрасте 18–20 лет, 72 человека в возрасте 21–29 лет, 120 человек в возрасте 30–39 лет, 100 человек в возрасте 40–49 лет, 54 человека в возрасте 50–59 лет, 18 человек в возрасте от 60 лет", - добавили аналитики.
71,5 процента жертв, или 273 человека, составили женщины. Также жертвами финансовых пирамид за четыре месяца стали 11 пенсионеров и трое учащихся.
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