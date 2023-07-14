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Можно ли вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду
В Казахстане растёт количество финансовых пирамид. Как мошенники завлекают вкладчиков, и можно ли вернуть вложенные деньги, в материале BaigeNews.kz.
Миллионые вложения в Qnet
Жительница Астаны Асель (имя изменено по просьбе девушки) стала жертвой финансовой пирамидой Qnet. В ноябре 2021 года она вложила туда 1,5 миллиона тенге.
У девушки не возникло никаких подозрений, ведь изначально организацию представляли как компанию, которая ведёт электронную коммерцию с Малайзией. Асель на презентацию Qnet пригласили её знакомые, которые также не догадывались о том, что компания является мошеннической.
Условия были просты – купить туристическую карту и приглашать людей в компанию. За каждого приведённого человека поступали бонусы. Только стоимость туристической карты оказалась отнюдь не низкой – почти один миллион тенге.
"Нужно был приобрести туристическую карту стоимостью около одного миллиона тенге. Определенных сроков не было, но тех, кто уже подписался на это, торопили якобы в своих же интересах заработать", - вспоминает девушка.
Далеко не у всех участников пирамиды была нужная сумма для покупки карты. Поэтому организаторы предлагали им другой способ участия – через обналичивание товара с одного популярного онлайн маркетплейса. Для этого нужно было оформить в рассрочку технику, при этом сам товар не поступал.
"Мы оформляли рассрочку на технику, переплачивая проценты. С процентами у меня получилось, что я должна один миллион пятьсот тысяч тенге. Рассрочку оформили на два года.
Нам объясняли как это выгодно, и что мы сможем все это закрыть, работая в Qnet. Таким образом, мы покупали эту туристическую карту".
На презентации участникам подробно объяснили схему заработка. После того, как покупалась карта (на которой якобы три тысячи долларов бонусов), создавался аккаунт в приложении Qnet и Qvi travel. Далее нужно было приглашать людей. За каждое вложение двух приведённых участников обещалось сто долларов.
"Тактика была простой – приглашаешь новых людей. В основном все обращались к родственникам, друзьям, знакомым, которым доверяешь. Нам говорили приглашать близкое окружение", - рассказывает девушка.
Асель далеко не сразу поняла, что стала жертвой финансовой пирамиды. Девушка покинула Qnet через четыре месяца, так и не получив свои деньги обратно.
"Рассрочку я все ещё выплачиваю. В правоохранительные органы обращаться не было смысла, многие знакомые писали заявления в попытках хоть что-то вернуть. Даже не с кого спросить так, как это огромная цепочка из людей и денег. Невозможно добраться до начала самой пирамиды".
Можно ли вернуть деньги, вложенные в финпирамиду
Вернуть все вложенные деньги в финансовые пирамиды, согласно данным Агенства по финмониторингу, крайне сложно.
"Практика показывает, что после краха пирамиды удаётся вернуть не более 10-15 процентов от собранной на тот момент суммы. Чем дольше функционирует пирамида, тем меньше вероятность возможного возврата вложенных в неё денег", - сообщили редакции в АФМ.
Что делается правоохранителями? При своевременной ликвидации финансовой пирамиды арестовывается имущество и счета организаторов. Решение о возмещении ущерба пострадавшим принимается судом. У организаторов финпирамид есть возможность вернуть деньги вкладчиков в ходе расследования.
С 2021 года по уголовным делам о финпирамидах суд огласил 23 приговора и осудил 37 человек. Практически по всем ним организаторы получили реальные сроки лишения свободы (от пяти до шести лет) с конфискацией имущества.
Так, в прошлом году жертвами финпирамид стали 2730 человек. Им причинен ущерб на 5,7 миллиардов тенге. С учётом арестованного имущества вкладчикам возместили 8,4 миллиардов тенге.
За пять месяцев этого года зарегистрировано уже 86 дел по 29 финансовым пирамидам.
"Окончено производство 27 дел. По ним ущерб причинен 368 потерпевшим в размере 1,6 миллиардов тенге. С учётом арестованного имущества возмещено 1,8 миллиардов тенге", - сообщили в АФМ.
Раннее АФМ опубликовал полный список финансовых пирамид в Казахстане.
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