  • 27 Августа, 16:18
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Импровизированный трансграничный пожар потушили спасатели Казахстана и России

Сегодня, 15:48
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ДЧС Атырауской области Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: ДЧС Атырауской области

В Курмангазиском районе Атырауской прошли масштабные Казахстанско-Россииские учения по тушению трансграничных пожаров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, цель учений — практическое взаимодействие сил и средств при ликвидации крупных природных пожаров, угрожающих переходом на сопредельную территорию.

По плану учений каждая организация приступила к ликвидации пожара на заданном рубеже.

"По замыслу, в участках лесного хозяйства села Сафоновка Курмангазинского района были выявлены условные пожары. Для тушения были задействованы МИО, ДПФ Курмангазинского района, сотрудники учреждения "Охрана лесного хозяйства и животного мира", и ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области, а также для дополнительной мобилизации сил были задействованы силы МЧС Российской Федерации. Работники лесных учреждений тушили лесной массив", — рассказали в ДЧС.

Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, службы ГО и ЧС были брошены силы на тушение условно распространившегося на лесной массив огня, ликвидацией пожара в жилых домах и эвакуацию жителей села.
Общая площадь условного пожара составила 120 га.

Во время учения отрабатывались действия бригады скорой помощи по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от огня человеку и его экстренной доставки в ближайшую больницу, подразделения полиции — по оцеплению зоны ЧС.

Совместными усилиями удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать природный пожар.

В совместных учениях приняли участие 170 человек личного состава и 25 единиц техники Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Астраханской области и Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Положительную оценку "заслужили" действия пожарных Казахстана и России со стороны приглашённых представителей МЧС РФ. Отмечена слаженность действий участников учения, грамотное владение техникой, отработанное владение руководством учения оперативной обстановки в ходе тушения пожара.

Видео: t.me/qr_tjm

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