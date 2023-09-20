Таможенная очистка в РК проводится в электронном виде, через информационные системы органов государственных доходов. Участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар, путём подписания ЭЦП из любого места, в том числе, не выходя из дома.