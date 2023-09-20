В 2,6 раза больше таможенных платежей и налогов поступило в Казахстане с начала года от импорта легковых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

"За восемь месяцев в республику импортировано 93,9 тысячи авто на сумму два миллиарда долларов, от которых уплачено таможенных платежей и налогов на сумму 260,2 миллиарда тенге, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в комитете.