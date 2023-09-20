Таможенная очистка в РК проводится в электронном виде, через информационные системы органов государственных доходов. Участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар, путём подписания ЭЦП из любого места, в том числе, не выходя из дома.
Импорт легковых авто в Казахстан принёс в 2,6 раза больше налогов в этом году
Сегодня, 18:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
123Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В 2,6 раза больше таможенных платежей и налогов поступило в Казахстане с начала года от импорта легковых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.
"За восемь месяцев в республику импортировано 93,9 тысячи авто на сумму два миллиарда долларов, от которых уплачено таможенных платежей и налогов на сумму 260,2 миллиарда тенге, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в комитете.
Самое читаемое
- Геннадий Головкин довёл до слёз девочку в Алматы
- Россиянка открыла "детский сад" для пожилых в Петропавловске
- Никаких срывов не будет: в акимате ВКО прокомментировали ситуацию с ярмарками
- В шаге от трагедии: Жители села в Акмолинской области грозят сесть на рельсы
- Осуждённый за развращение малолетних сбежал из колонии в Актау