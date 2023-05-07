Имена победителей Менделеевской олимпиады школьников назвали в Астане

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В Астане завершилась 57-ая Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. По итогам сборная команда Казахстана две серебряные и 10 бронзовых медалей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Серебро в копилку казахстанской сборной принесли: учащийся 11 класса столичного лицей-интерната для одаренных мальчиков "Білім-инновация" Алихан Смет и одиннадцатиклассник школы Haileybury Алматы Инсар Имаш.

Бронзу завоевали: Бекболат Мамырбеков — учащийся 11 класса специализированного лицея для одаренных детей "Білім-инновация" из Усть-Каменогорска; Шакир Жаксылык — учащийся 10 класса лицей-интерната "Білім-инновация" из Актау; Диас Қоршыбек — учащийся 10 класса специализированного лицей-интерната для одарённых мальчиков "Білім-Инновация" Тараза; Кирилл Ким — учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления Астаны; Алиби Мугалим — учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация" Актау; Айбол Оразалин — учащийся 11 класса специализированного лицей-интерната "Білім-инновация" Алматы; Адильжан Молдагул — учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация" Актау; Абылай Кабдулхадыр — учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления Астаны;

Ринат Илюсизов — учащийся 10 класса школы-лицей № 8 для одаренных детей Павлодара; Асанали Кали — учащийся 11 класса лицей-интерната "Білім-инновация" Костаная.

Также специальным призом министра просвещения РК в номинации "Лучшее решение в теоретическом туре" награжден школьник из Астаны Алихан Смет.

Победителям олимпиады выделены 17 грантов в пяти ведущих отечественных вузах страны.

Напомним, в 57-ой Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии участвовали 116 школьников из 21 страны.