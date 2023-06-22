Имена казахских деятелей присвоили вузам, школам и улицам в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Казахстане переименуют 18 учебных заведений и 69 в разных регионах страны. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов после проведения заседания Республиканской ономастической комиссии. В нём участвовали депутаты парламента, представители МКС РК, учёные и писатели, передаёт BaigeNews.kz.

Так, Южно-Казахстанскому педагогическому университету присвоят имя выдающегося государственного и общественного деятеля, учёного-этнографа, историка, академика Озбекали Жанибекова.

Общеобразовательная школа №28 в городе Актау будет носить имя великого просветителя, учёного, поэта и публициста – Ахмета Байтурсынулы.

В честь "Учителя нации" будет переименована также Заречная общеобразовательная школа с государственным языком обучения Костанайского района, а также средняя школа №1 города Ушарал Алакольского района области Жетысу.

Общеобразовательная школа Костанайского района получит имя выдающегося писателя, поэта и общественного деятеля Спандияра Кобеева.

Средняя школа №2 города Ушарал области Жетысу будет носить имя классика казахской литературы, поэта, писателя, драматурга и журналиста Ильяса Жансугурова.

Средняя школа №14 станции Бесколь Алакольского района области Жетысу переименуют в честь всемирно известного казахского писателя Мухтара Ауэзова.

Средняя школа №11 посёлка Достык Алакольского района области Жетысу начнёт носить имя героя Советского союза и писателя-фронтовика Бауыржана Момышулы.

Ушаральской казахской гимназии в области Жетысу будет дано имя великого просветителя и педагога Ыбырая Алтынсарина.

Что касается улиц и других локаций с идеологически устаревшими, повторяющимися названиями или попросту без них, то в городе Кокшетау "Парк борцам за революцию" будет переименован в "Алаш арыстары", а улица Дмитриева будет переименована в честь легендарного кюйши Даулеткерея, сообщил министр.

В городе Косшы Акмолинской области улицы 20-го микрорайона будут носить имена выдающихся государственных, общественных деятелей, артистов и писателей Амре Кашаубаева, Жаханши Досмухамедова, Жумекена Нажимеденова, Нургисы Тлендиева, Розы Баглановой, Шокыра Болтекулы, Сагадата Нурмаганбетова, Абиша Кекилбайулы, Фаризы Онгарсыновой, Батырхана Шукенова.

В Степногорске улицы Парковая и Степная переименуют в честь легендарного борца Кажымукана и героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

В Талдыкоргане ряд улиц будут носить имена основателей Казахского ханства Керея и Жанибека, выдающегося поэта Туманбая Молдагалиева и героя Сагадата Нурмаганбетова.

В городе Арыс Туркестанской области появятся улицы, названные в честь Розы Баглановой, народного писателя Казахстана Шерхана Муртаза и разных географических локаций: Шарын, Сарыарка, Улытау, Жидебай, Сарайшык и т.д.

Часть названий была направлена на пересмотр, к примеру, "Гүлдер", "Асу", "Тіршілік" и "Айналайын". Участники заседания сошлись во мнении, что названия улиц должны отражать исторические и географические особенности местности, иметь четкий смысл.

Сейчас в министерстве культуры и спорта работают над актуализацией списка выдающихся деятелей и исторических личностей "Тарихи тұлғалар", на основе которого объектам и улицам присуждаются новые названия. На данный момент поступило 681 предложение. Их решили направить в акиматы на рассмотрение местными ономастическими комиссиями. Комитету культуры будут даны поручения по введению необходимых изменений в методические рекомендации.