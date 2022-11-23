Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД

Фото: kapital.kz

В Министерстве иностранных дел прокомментировали информацию о предположительном двойном гражданстве бывшего председателя КНБ Карима Масимова, передает BaigeNews.kz. В кулуарах правительства журналисты спросили об этом заместителя главы МИД Романа Василенко.

"Я там сказал, что у нас нет информации о том, что у него было какое-либо другое гражданство. Ровно так, как нас об этом информировала венгерская сторона. А именно то, что такого гражданства у господина Масимова не было", - сообщил он.

На вопрос "Мог ли Масимов получить гражданство по закрытым каналам?" Василенко ответил, что в Казахстане запрещено двойное гражданство, и человек, имеющий гражданство другой страны, автоматически лишается гражданства РК.

Напомним, бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов обвиняется в государственной измене, насильственном захвате власти, а также в превышении власти и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

18 ноября в Астане над Масимовым начался суд в закрытом режиме.