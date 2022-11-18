Суд над Каримом Масимовым начался в Астане

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Судебный процесс по делу экс-главы КНБ РК Карима Масимова начался в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Материалы рассматривают в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

7 ноября стало известно, что дело передано в суд, оно рассматривается под грифом "совершенно секретно"

"Обвиняемые Масимов К.К. (экс-председатель КНБ) и Садыкулов А.Т. (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статья 175 УК), насильственном захвате власти (часть 3 статья179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 часть 4 статья 362 УК).

Ергожин Д.Е. (бывший заместитель председателя КНБ) за насильственный захват власти (часть 3 статья 179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 часть 4 статья 362 УК).

Осипов М.С. (бывший заместитель председателя КНБ), Акипов Д.М. (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Бекмурат Н.К. (бывший начальник управления КНБ) по различным частям статьи 362 УК", - сообщили ранее в Генпрокуратуре.

8 января в КНБ РК сообщили о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене. 13 января стало известно, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Началось расследование по факту получения Масимовым в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 миллиарда тенге от одной из бизнес-структур.

После задержания Карима Масимова из этого дома изъяли 17,2 миллиона долларов наличными, а также предметы роскоши — элитные часы, золотые слитки, антиквариат, а также 11 машин бизнес-класса.

Также ведётся расследование по факту получения Каримом Масимовым, когда он был главой КНБ, взятки в размере двух миллионов долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.