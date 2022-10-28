Imanbek женился. Кто его избранница

Единственный обладатель Grammy из Казахстана Иманбек Зейкенов женился. Кадры с торжества появились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Фото и видео поделился на своей странице в Facebook пользователь Бауржан Джансеитов.

"Теперь мы кудалар. Наша Айшабиби и Иманбек сыграли свадьбу!" - подписал он фото и видео.

Ранее в одном из интервью диджей рассказывал, что встречается со своей девушкой, которую можно называть ее Айби, полтора года. Она первой поздравила его с получением музыкальной премии.

"Я разделяю карьеру и личную жизнь, поэтому сразу попросил девушку, чтобы она никак не пересекалась с моей деятельностью. Например, не мешала работать на студии. Поддержка с её стороны, конечно, колоссальная. Она, бывает, одной из первых слышит мои новые треки", - говорил артист.

Он также откровеничал, что ценит в девушках скромность, порядочность, простоту и интеллект.