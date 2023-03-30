Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск"

Фото: скриншот с видео

Казахстанский музыкант из Павлодарской области Иманбек Зейкенов, выступающий под псевдонимом Imanbek, отдал на благотворительность диск с треком, который он записал вместе с норвежским диджеем Аланом Уокером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Песню выпустили два года назад.

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"Единственный обладатель "Грэмми" в Казахстане, простой северный парень Иманбек отозвался на нашу мега-акцию Asar Nauryz и пожертвовал в наш фонд свой золотой платиновый диск", – рассказали в благотворительной организации Asar Ume.

Песню "Sweet Dreams" Imanbek и Алан Уолкер выпустили в июне 2021 года. Композиция получила золотой статус в Италии. По данным на 29 марта, на YouTube антиутопичный видеоклип на песню посмотрели более 24 миллионов раз.

Представители Asar Ume прибыли в Павлодар с акцией "100 семей, 500 детей". Нескольким семьям в регионе вручат сертификаты на покупку своего жилья. Деньги собирают казахстанцы.

"Предлагаю каждому из вас присоединиться и поддержать акцию. Благодаря нам 500 детей окажутся в своих домах", – призвал казахстанцев Imanbek.

В 2022 году Asar Ume вручила ключи от собственного жилья 11 павлодарским семьям.