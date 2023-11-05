Илон Маск запустил нейросеть-конкурента ChatGPT

Компания Илона Маска xAI запустила своего чат-бота Grok, который можно назвать прямым конкурентом для ChatGPT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Пока что доступ к ИИ есть у небольшой группы пользователей социальной сети X. Обязательное условие – наличие платной подписки X Premium+. После выхода из стадии бета-теста Grok так и останется доступным только подписчикам платного тарифа.

Как сказано на сайте проекта, Grok — это искусственный интеллект, созданный по образцу "Автостопом по галактике", предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать. Отдельный акцент сделан на чувство юмора. ИИ якобы способен отвечать остроумно, а ещё у него есть некие бунтарские способности, хотя пока неясно, в чём они выражаются.

Уникальной особенностью Grok и отличием его от других подобных чат-ботов является доступ ИИ к информации о мире в режиме реального времени через платформу X. Кроме того, авторы говорят, что ИИ будет отвечать на острые вопросы, на которые другие чат-боты обычно не отвечают из-за встроенных запретов.

К слову, там же на сайте написано, что срок обучения ИИ в рамках бета-теста составит два месяца.

Компания xAI также публикует сравнительные результаты тестирования Grok, из которых следует, что текущая версия превосходит другие модели в своем вычислительном классе, включая ChatGPT-3.5 и Inflection-1. При этом GPT4 всё же ощутимо лучше, но лишь за счёт обучения с использованием значительно большего объёма данных и вычислительных ресурсов.