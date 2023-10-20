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Илон Маск за сутки потерял 16 млрд долларов

Сегодня, 17:48
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск за сутки потерял 16 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене на девять процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам последних торгов акции подешевели на 9,3 процента до 220 долларов.

Перед этим производитель электромобилей сообщил, что чистая прибыль упала почти в 1,8 раза по итогам прошлого квартала.

Состояние Маска таким образом уменьшилось до 210 миллиардов долларов.

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