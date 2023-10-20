Илон Маск за сутки потерял 16 млрд долларов

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам последних торгов акции подешевели на 9,3 процента до 220 долларов.

Перед этим производитель электромобилей сообщил, что чистая прибыль упала почти в 1,8 раза по итогам прошлого квартала.

Состояние Маска таким образом уменьшилось до 210 миллиардов долларов.