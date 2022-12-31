Илон Маск за год потерял 200 миллиардов долларов

Мультимиллиардер Илон Маск стал единственным человеком в истории, потерявшим более 200 млрд долларов своего состояния. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, сейчас оно составляет 137 миллиардов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Маск потерял 140 млрд долларов в 2022 году, при этом акции Tesla обрушились на 68 процентов.

Илон Маск был вторым человеком, который накопил личное состояние в размере более 200 миллиардов долларов США. Первым был Джефф Безос, основатель Amazon.com. При этом пиковое значение пришлось на 4 ноября 2021 года, когда состояние Маска достигло 340 миллиардов долларов. Он оставался самым богатым человеком в мире в течение года, пока его не обогнал французский магнат Бернар Арно.

Рыночная капитализация Tesla впервые превысила 1 триллион долларов США в октябре 2021 года, что позволило ей присоединиться к таким технологическим компаниям, как Apple, Microsoft, Amazon.com и Alphabet. Теперь же доминирование Tesla в области электромобилей находится под угрозой, поскольку конкуренты наверстывают упущенное.

Падение акций Tesla в этом году было очень резким, при этом Маск продал очень много акций, чтобы покрыть свою покупку в Twitter. Согласно индексу благосостояния Bloomberg, акции Tesla больше не являются его самым большим активом. Доля Маска в принадлежащей ему компании Space Exploration Technologies в размере 44,8 миллиарда долларов США превышает его долю в акциях Tesla, оцениваемую примерно в 44 миллиарда долларов США.

Илон Маск пытается развеять опасения по поводу Tesla. Недавно он разослал электронное письмо сотрудникам, в котором попытался убедить их в том, что Tesla в итоге станет самой дорогой компанией в мире.