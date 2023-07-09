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rbk.ru Сегодня, 14:57
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Сегодня, 14:57
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Фото: rbk.ru

Илон Маск высказался о жене Цукерберга

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в Twitter высказался о жене главы корпорации Meta Марка Цукерберга, передает BaigeNews.kz

"Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю", — написал Маск.

Пользователи социальной сети в комментариях отметили, что владелец Twitter посягнул на личное.

На днях Meta запустила новую платформу под названием Threads. Пользователи заметили сходство новой соцсети с уже существующующей Twitter. Илон Маск незамадлительно обвинил Цукерберга в плагиате.

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Сегодня, 14:57
372
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