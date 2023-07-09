Илон Маск высказался о жене Цукерберга

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в Twitter высказался о жене главы корпорации Meta Марка Цукерберга, передает BaigeNews.kz.

"Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю", — написал Маск.

Zuck, your wife drives a Tesla.



You may or may not know that, but I do. — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 9, 2023

Пользователи социальной сети в комментариях отметили, что владелец Twitter посягнул на личное.

На днях Meta запустила новую платформу под названием Threads. Пользователи заметили сходство новой соцсети с уже существующующей Twitter. Илон Маск незамадлительно обвинил Цукерберга в плагиате.