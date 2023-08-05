Илон Маск выкупил принадлежавший создателям ChatGPT домен

Домен AI.com, который в начале этого года купила компания OpenAI, создавшая ChatGPT, теперь принадлежит Илону Маску. Теперь этот адрес ведёт на сайт запущенного Илоном Маском стартапа xAI, который занимается машинным обучением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Миллиардер сообщил о создании стартапа xAI в середине июля, заявив, что цель проекта — "понять истинную природу Вселенной". Тогда же начал свою работу сайт x.ai, на который теперь перенаправляет AI.com.

Не совсем понятно, почему OpenAI решила продать домен. Возможно, они решили, что ChatGPT уже настолько известен, что им не нужен такой домен, но не помешают деньги, которые они могли выручить за него.

Стоимость таких доменов обычно составляет миллионы или десятки миллионов долларов. В прошлом году домен IT.com был продан более чем за 3,8 миллиона долларов. А домены со словом AI могут стоить очень дорого из-за популярности темы искусственного интеллекта в последнее время.

Стоит отметить, что Илон Маск стоял у истоков OpenAI, но впоследствии покинул компанию.