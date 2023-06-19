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  • Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно
AP Photo / Patrick Pleul Сегодня, 01:37
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Сегодня, 01:37
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Фото: AP Photo / Patrick Pleul

Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно

Американский предприниматель Илон Маск иронично призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы тот смог самостоятельно выкладывать записи от своего лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — написал Маск.
Его сообщение появилось в ответ на запись Байдена о том, что "пришло время сверхбогатым начать платить справедливую долю", следующее за чередой сообщений о предвыборной встрече главы государства с представителями профсоюзов.
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Сегодня, 01:37
275
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