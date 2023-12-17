Илон Маск посоветовал жителям развитых стран заводить больше детей

Маск призвал итальянцев и жителей других промышленно развитых стран заводить больше детей, "иначе культура Италии, Японии и Франции исчезнет", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На политическом фестивале, организованном ультраправой партией итальянского лидера Джорджии Мелони "Братья Италии", американский миллиардер Илон Маск заявил, что рождение большего количества детей — единственный способ обратить вспять сокращение численности населения, угрожающее экономике многих развитых стран.

Маск заявил в субботу на политическом фестивале Arteju в Риме, что иммиграция не может решить демографическую проблему, с которой сталкиваются многие крупные экономические державы, такие как Италия и Япония.

"Мой совет всем правительственным лидерам и народу таков: убедитесь, что у вас есть дети, чтобы создать новое поколение", — сказал он.

Известно, что у Маска 11 детей от трёх разных матерей, и он вышел на сцену с одним из них на руках, сказав, что "демография важна".

"Мы находимся под угрозой того, что у нас больше не будет этих стран", — сказал он.

Мелони сделала решение проблемы сокращения численности населения Италии одним из ключевых приоритетов своего правительства, и законопроект о бюджете на 2024 год, который всё ещё находится на рассмотрении парламента, содержит ряд мер в поддержку семей с детьми.

Маск сказал собравшимся, что Италия — "невероятная страна" и "хорошее место для инвестиций", но добавил, что "инвестирующие компании спрашивают себя: будет ли там достаточно работающих людей?"

Маск сказал, что он "очень поддерживает легальную иммиграцию", заявив, что страны должны приветствовать любого, кто честен и готов усердно работать.

Он отметил, что следует проводить более тщательную проверку документов иммигрантов, предполагая, что невозможно оценить, кто соответствует этим характеристикам без более тщательного мониторинга.

"Давайте увеличим легальную иммиграцию, но мы должны положить конец нелегальной иммиграции", — сказал Маск.

Говоря о климатическом кризисе, Маск назвал себя "защитником окружающей среды", но добавил, что "мы не должны демонизировать нефть и газ в среднесрочной перспективе".

Отвечая на вопрос о рекламодателях, которые отказались от платформы X, обеспокоенный увеличением числа крайне правых публикаций, ростом дезинформации и очевидных преследований с тех пор, как Маск возглавил компанию в октябре 2022 года, предприниматель сказал: "Я думаю, что у X все будет хорошо, и мы уже видим, что рекламодатели возвращаются на X".

Маск также сказал, что искусственный интеллект "кажется неизбежным", и выступил за регулирование его с помощью "арбитра" в будущем.

"Искусственный интеллект — это элемент, на который необходимо обращать внимание. Он подобен обоюдоострому мечу. Он сможет делать практически все, но ему не хватит совести", — сказал он.

Маск объяснил, что искусственный интеллект будет подобен "джинну с лампой", к которому люди смогут обращаться "о чем угодно", но должны будут быть "внимательны" к их желаниям.