Илон Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана

Миллиардер Илон Маск неожиданно подал в суд на компанию OpenAI и её главу Сэма Альтмана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Обвинения Маска тоже весьма нетипичны. Фактически иск обусловлен тем, что OpenAI перестала соответствовать тем идеалам открытости искусственного интеллекта, с которыми пришла на рынок ещё вместе с Маском. Напомним, миллиардер был одним из основателей компании, но затем ушёл. Если же говорить точнее, иск подан за нарушение некоммерческого контракта, возражений по векселям и фидуциарных обязанностей, и за то, что OpenAI отказалась от своей приверженности созданию искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, предположительно, под влиянием Microsoft.

"OpenAI, Inc. была преобразована в де-факто дочернюю компанию с закрытым исходным кодом крупнейшей технологической компании в мире: Microsoft. Под своим новым руководством она не просто разрабатывает, но фактически совершенствует AGI, чтобы максимизировать прибыль Microsoft, и не работает на благо человечества. Исходный код GPT4 закрыт по коммерческим причинам: Microsoft собирается разбогатеть на продаже GPT4 широкой публике, что было бы невозможно, если OpenAI — как это и требуется — сделает технологию свободно доступной для общественности", — считает Илон Маск.

Альтман присутствует в иске по той причине, что Маск считает именно его виновным в текущем курсе OpenAI.

В своём иске Маск требует выдать судебный запрет, чтобы помешать OpenAI, ее президенту Грегори Брокману, ее генеральному директору Сэму Альтману и Microsoft получать прибыль от технологии искусственного интеллекта некоммерческой организации.