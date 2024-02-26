Илон Маск опубликовал видео с роботом Optimus, прогуливающимся по лаборатории

Глава Tesla Илон Маск опубликовал платформе X видео с участием робота-андроида Optimus, передает передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как Optimus уверенно идет без посторонней помощи по шумному заводскому цеху, демонстрируя успех технологии.

Производитель электрокаров занимается разработкой двуногих роботов несколько последних лет. В августе 2021 года компания представила проект Tesla Bot, а в сентябре был показан прототип Tesla Optimus. Теперь Маск показал совершенно нового робота под обозначением Tesla Optimus Gen 2.

Этот человекоподобный робот разработан как универсальная машина общего назначения, способная выполнять задачи, которые являются небезопасными, повторяющимися или утомительными для людей.

От предшественников он отличается более плавной человекоподобной походкой и существенно расширенным функционалом.