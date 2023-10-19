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Илон Маск опроверг сообщения о блокировке Twitter в Европе

Сегодня, 16:27
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Американский бизнесмен Илон Маск резко высказался по поводу сообщений о возможной блокировке соцсети Х (бывшая Twitter) в Европе. Причиной тому якобы может стать новый закон о цифровых услугах, передаёт BaigeNews.kz.

"Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", - написал Маск в микроблоге.

Ранее издание сообщило, что Маск обсуждал блокировку соцсети из-за закона о цифровых услугах.

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