Илон Маск опроверг сообщения о блокировке Twitter в Европе
Сегодня, 16:27
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Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
353Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Американский бизнесмен Илон Маск резко высказался по поводу сообщений о возможной блокировке соцсети Х (бывшая Twitter) в Европе. Причиной тому якобы может стать новый закон о цифровых услугах, передаёт BaigeNews.kz.
"Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", - написал Маск в микроблоге.
Ранее издание сообщило, что Маск обсуждал блокировку соцсети из-за закона о цифровых услугах.
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