Илон Маск хочет запустить в Х аналог YouTube для телевизоров
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
142Фото: GETTY IMAGES
Илон Маск планирует убедить пользователей соцсети Х смотреть "длинные видео на большом экране". Соцсеть запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, оно должно стать конкурентом YouTube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил журнал Fortune, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.
"Маск настроен конкурировать с YouTube", — сказал собеседник издания. Таким образом американский миллиардер хочет убедить пользователей X смотреть "длинные видео на большом экране" и привлечь в соцсеть рекламодателей и инфлюенсеров.
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