Илон Маск хочет запустить в Х аналог YouTube для телевизоров

Илон Маск планирует убедить пользователей соцсети Х смотреть "длинные видео на большом экране". Соцсеть запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, оно должно стать конкурентом YouTube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил журнал Fortune, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.