  • 9 Марта, 11:34
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Илон Маск хочет запустить в Х аналог YouTube для телевизоров

Сегодня, 10:00
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GETTY IMAGES Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: GETTY IMAGES

Илон Маск планирует убедить пользователей соцсети Х смотреть "длинные видео на большом экране". Соцсеть запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, оно должно стать конкурентом YouTube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил журнал Fortune, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.

"Маск настроен конкурировать с YouTube", — сказал собеседник издания. Таким образом американский миллиардер хочет убедить пользователей X смотреть "длинные видео на большом экране" и привлечь в соцсеть рекламодателей и инфлюенсеров. 

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