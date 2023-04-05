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  • Или будет электроэнергия дороже, или мы получим ещё один Экибастуз - Саткалиев
BaigeNews.kz Сегодня, 19:49
352
Сегодня, 19:49
352
Фото: BaigeNews.kz

Или будет электроэнергия дороже, или мы получим ещё один Экибастуз - Саткалиев

Министр энергетики назвал пределы возможного подорожания тарифов на комуслуги.

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, назвал пределы возможного подорожания коммунальных тарифов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

“С учётом того, что тепло убыточное, минимум тарифы на 25 процентов вырастут. Максимум зависит от объёма инвестиций, которые также будут регулироваться. Что касается электричества – это тоже зависит от объёма инвестиций. Они будут масштабные", - сказал министр

Саткалиев отметил, что населению необходимо понимать, ситуация очень непростая.

"Или будет электроэнергия дороже, но она будет, или мы получим ещё один Экибастуз", - добавил министр.

По его словам, вопрос о необходимости повышения тарифа минимум в два раза поднимался несколько раз. Тогда это не было сделано, за это время износ вырос оборудования станций с 58 до 66 процентов.

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Сегодня, 19:49
352
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